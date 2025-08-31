Zirve Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

AĞRI DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kars ve Datça’dan gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ağrı Dağı’na zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Toplam 12 sporcu, bu etkinlikte başarıyla zirveye ulaştı. Özellikle ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu, rekor sürede zirveye çıkarak dikkat çekti. Etkinlik, tüm sporcuların 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye ulaşmasıyla sona erdi.

Ekip, 28 Ağustos’ta 2 bin 200 metredeki yürüyüşe başladı ve 3 bin 200 metredeki kampa konakladı. Daha sonra 4 bin 200 metre yüksekliğindeki ana kampa ulaşan sporcular, gece yarısı saat 00.30’da zirve tırmanışına girişti. Sabah saat 06.30’da zirveye ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamına ilişkin konuşmalar yaptı. Etkinlik liderliğini üstlenen Özfer Koçak, tırmanışın koordinasyonunu sağladı.

IDRIS ERDOĞDU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI

Ultramaraton koşucusu İdris Erdoğdu, gece yarısındaki zirve tırmanışına 4 bin 500 metreye kadar katıldıktan sonra ana kampa dönerek sabah saat 07.00’de koşu temposuyla zirveye çıktı. Erdoğdu, 4 bin 200 metreden zirveye 2 saat 20 dakikada ulaşıp tekrar 3 bin 200 metredeki kampa geri döndü. Bu performansı, Türkiye’de kayıtlara geçen en hızlı sürelerden biri olarak kaydedildi. Erdoğdu’nun daha önceki irtifa koşularındaki başarıları da dikkat çekici. Sporcular, Ağrı Dağı’na tırmanış öncesinde Eleşkirt’teki Köse Dağı’na da tırmanmıştı.