Zirve, Trump’ın Esprili Yorumlarıyla Sonuçlandı

TOPLANTI SONUÇLARI VE GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı zirve Beyaz Saray’da gerçekleşti. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel barış süreci gibi önemli konular ele alındı. Zirve sırasında diplomatik meselelerin yanı sıra ilginç anlar da yaşandı.

Renkli Anlar ve Espiriler

Zirvede dikkat çeken anılardan biri, Trump’ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yaptığı esprili bir sataşmaydı. Trump, Merz’in ten rengine atıfta bulunarak, “Bu bronzlukla harika görünüyorsun. Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu samimi çıkışı, Merz ve diğer liderler tarafından neşeyle karşılandı.

ÖNEMLİ

Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Küçükçekmece'de, bir kişi kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken motosikletli saldırganların hedefi oldu. Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, saldırı anı kamera görüntülerine yansıdı.
Erbaa’da Cip Tarım Aracına Çarptı

Erbaa'da bir cip ile tarım aracı çarpıştı; yabancı sürücü yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücü hakkında soruşturma açıldı.

