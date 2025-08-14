Zirvede Ukrayna Krizi Konuşulacak

ZİRVEDEN BEKLENTİLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da gerçekleştireceği zirvede Ukrayna krizinin çözümü hakkında önemli konuların ele alınacağını duyurdu. Peskov, toplantının Alaska’nın Anchorage şehrindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapılacağını ve burada Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulunulacağını belirtti.

TOPLANTININ SONUCU

Peskov, zirve sonucunda tarafların herhangi bir belgede imza atmasının beklenmediğini vurguladı ve toplantının sonuçlarını önceden tahmin etmenin yanıltıcı olacağını ifade etti. Zirveye dair hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Peskov, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya yaptığı son ziyaretin verimli geçtiğini ve bu ziyaretin, zirve hazırlıkları açısından önemli sinyaller verdiğini açıkladı.

TRUMP’IN YAKLAŞIMI

Peskov, Trump’ın en zor meseleleri çözme konusundaki sıra dışı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtti. Peskov, “Trump, Ukrayna ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine gerçekten ilgi duyuyor” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, zirvenin iki lider arasında diplomatik bir çözüm yolu arayışında önemli bir fırsat olabileceğini göstermektedir.