Zişan Koparan, Türkiye Şampiyonu Oldu

SPORCUMUZUN BAŞARISI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Spor Kulübü sporcusu Zişan Koparan, Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Şampiyona, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara’da Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 75 ilden 900’den fazla kulüp ve yaklaşık 5.000 sporcunun katıldığı bu organizasyon, büyük bir katılıma sahip oldu.

KUPA İÇİN SAVAŞTI

Zişan Koparan, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi olarak 50 kg kategorisinde 220 rakibi arasından sıyrılarak toplamda 8 maç kazanarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Taekwondo İl Temsilcisi Emine İpek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şampiyon sporcunun yetiştirilmesi sürecinde katkıda bulunan Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Rıdvan Kurt’a ve Şampiyonaya katılmaları için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’a teşekkür etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Emine İpek, ayrıca “Kıymetli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Spor Hizmet Müdürüme, Şube Müdürlerime ve şampiyonada emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum” diyerek, organizasyonun arkasındaki ekibe duyduğu minnettarlığı ifade etti. Bu başarı, spor camiasında büyük bir sevinç yaratırken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarıyla elde edildiği bir kez daha gözler önüne serildi.