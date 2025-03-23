Zişan Koparan Türkiye Taekwondo Üçüncüsü Oldu

ZIŞAN KOPARAN’IN BAŞARISI

Köyceğiz ilçesinden Zişan Koparan, Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ile dikkat çekti. 17-22 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan, Yıldız Kızlar (51 kg) kategorisinde 186 sporcu arasında 7 müsabakayı geride bırakarak üçüncülük elde etti.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILIM HAKKI

Bu önemli başarı, Zişan Koparan’ın 24 Mart 2025’te Antalya’da düzenlenecek Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri’ne katılma hakkı kazanmasını sağladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zişan’ı ve Antrenörü Rıdvan Kurt’u tebrik ederek, milli takım seçmelerinde başarı diledi.