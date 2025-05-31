Zişan Sayan Kayseri Şampiyonu Oldu

ZİŞAN SAYAN KAYSERİ’DE ŞAMPİYON OLDU

10 yaşındaki Zişan Sayan, Minikler TaeKwonDo Şampiyonası’nda Kayseri şampiyonu unvanını kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın spor faaliyetleri programında yer alan bu şampiyona, 28-30 Mayıs tarihleri arasında Hacılar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Zişan, şampiyonada karşılaştığı tüm rakiplerini geride bırakarak başarısını perçinledi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ZAFERLERİ

36 kiloda mücadele eden 2015 doğumlu Zişan, yarışmada 3 rakibini mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Zişan Sayan, kazanmış olduğu bu başarı dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Minik şampiyon, madalyasını Dünya Şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan’ın takmasından dolayı ayrıca gururlandı. Zişan, annesi tarafından tebrik edilirken, onun elini öperek teşekkür etti.