Ziver Yılmaz, 76 yaşında terzi

UZUN SÜRE TERZİLİK YAPIYOR

Artvin’de 63 yıllık terzilik deneyimine sahip 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, mesleğine 13 yaşında çırak olarak başlamasına rağmen, halen aynı heyecanla işine devam ediyor. 20 metrekarelik dükkanında, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen, terzilik mesleğini sürdürüyor. Yılmaz, köyden geldiğini ve ustasının yanında öğrenim gördüğünü belirtiyor. Çıraklık döneminde dört yıl hiçbir ücret almadan çalıştığını ve zamanla kendi işini kurduğunu ifade ediyor.

TADİLAT İŞLERİNE YOĞUNLAŞTI

Ziver Yılmaz, 1999 yılında açtığı dükkanında, geçmişteki yoğunluğu kaybetmesine rağmen, işine olan sevgisini koruduklarını aktarıyor. “Eskiden takım elbise dikerdik, özel siparişler alırdık. Şimdi ise daha çok pantolon paçası, fermuar değişimi ve küçük tadilat işleriyle uğraşıyoruz” diyor. “Ben 76 yaşındayım. Bu mesleğe 13 yaşında başladım. Ama sağlık sorunlarıma rağmen çalışmayı bırakmak istemiyorum. Çünkü evde oturmak bana göre değil” açıklamalarını yapıyor.

ÇIRAK BULMAKTA ZORLUK YAŞIYOR

Yılmaz, son zamanlarda çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini de vurguluyor. “63 yıldır çalışıyorum, bir kişi bile gelip ‘Beni çırak olarak al’ demedi. Bu işler artık eskisi gibi yapılmıyor. Artvin’de kalan sayılı terziden biriyim. Yaş itibarıyla da en büyüğüyüm. Ama elim tuttuğu sürece bu mesleğe devam edeceğim. Çünkü bu iş benim hayatım oldu” sözleriyle mesleğine duyduğu bağlılığı dile getiriyor.