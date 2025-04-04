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Ziya Ertuna, Abdest Almak İçin Ayrıldı. Yakınları Onu Hareketsiz Buldu. 112 Acil Ekipleri Olay Yerine Geldi. Ertuna’nın Ölüm Nedeni Otopsiyle Belli Olacak

DENİZLİ’DE YAŞLI ADAM İŞ HANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir iş hanında yaşanan üzücü olayda, 86 yaşındaki Ziya Ertuna hayatını kaybetti. Ertuna, yakınlarını ziyaret etmek için geldiği iş hanında abdest almak için lavaboya gitti.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Uzun süre geri dönmeyen Ertuna’yı merak eden yakınları, lavaboda kontrol ettiklerinde onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu fark eden aile fertleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ertuna’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Ziya Ertuna’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ertuna’nın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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86 Yaşındaki Ziya Ertuna Hayatını Kaybetti. Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Denizli'de 86 yaşındaki Ziya Ertuna, abdest almak için gittiği tuvalette hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuna'nın vefat ettiğini belirledi.

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