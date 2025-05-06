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Ziyaret Programında Projeler Görüşüldü

BAKAN YARDIMCILARINDAN AFYONKARAHİSAR ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, çeşitli ziyaretler için Afyonkarahisar’a geldi. Bu ziyaret programı süresince, Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret ederek çok sayıda konuda görüşmeler yaptı.

PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret sırasında, şehirde yapılması düşünülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Güncel projeler ile bakanlıklar arası iş birliği konularının da masaya yatırıldığı bu görüşme, bölgenin gelişimi açısından önem taşıyan kararlara zemin hazırlıyor.

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