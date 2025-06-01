Ziyaretler Ve Toplantılar Gerçekleştirilecek

TBMM BAŞKANI ZİYARETLERDE BULUNUYOR

6 Nisan 1920 tarihinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi TBMM gruplarıyla HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret edecek. Ziyaret programı saat 10.30, 12.00, 13.00 ve 15.00’de gerçekleşecek.

CHP TOPLANTILARINA KATILIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti’yi ziyaret edecek ve ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılacak. Bu etkinlikler Ankara’da saat 11.00 ve 13.30’da düzenlenecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROTOKOL ANLAŞMASINA KATILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapılacak “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılacak. Etkinlik Ankara’da saat 13.30’da gerçekleşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü’de düzenlenecek “Bakü Enerji Haftası” açılış törenine katılacak. Törenin saati 08.30 olarak belirlenmiş.

ODTÜ PROJELERİ AÇILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni’nde yer alacak. Bu etkinlik Ankara’da saat 12.30’da düzenlenecek.

Dış TİCARET VERİLERİ AÇIKLANIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı’na katılacak. Toplantı, Ankara’da saat 10.30’da yapılacak.

SİNEMA VE TÜKETİM VERİLERİ DUYURULACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleriyle hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak. Duyuru, Ankara’da saat 10.00’da gerçekleşecek.

RUSYA – UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Rus ve Ukraynalı heyetler, Türkiye’de barış müzakerelerinin ikinci turunu yapmak üzere bir araya gelecek.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği şiddetli saldırılar sonucunda meydana gelen insani krizin gelişmeleri, korban bölgesinde takip ediliyor.

A MİLLİ TAKIM ANTREMANDA

A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesi İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenman yapacak. Takım, akşam saatlerinde Boston’a gidecek.

VOLEYBOLDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları dahilinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Slovenia ile özel bir maç yapacak.

BAŞKETBOLDA PLAY-OFF MAÇLARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom müsabakaları yapılacak.

FRANSA AÇIK DEVAM EDİYOR

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık turnuvasına devam ediliyor.