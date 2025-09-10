Ziyech, Al-Duhail’den ayrıldı, kulüpsüz kaldı

HAKIM ZİYECH’İN KISA TRANSFER MACERASI

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar takımlarından Al-Duhail’e katılan Hakim Ziyech’in deneyimi sadece 4 ay sürdü. Şu anda kulüpsüz kalan Faslı futbolcunun geleceği hakkında büyük bir merak var. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Al-Duhail forması altında beklenen performansı gösteremeyen Ziyech’in sözleşmesi feshedildi. Galatasaray’dan sonraki bu ikinci hayal kırıklığı, deneyimli futbolcunun kariyerinde önemli bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

SÜPER LİG’DEKİ İLGİ VE DAHA FAZLA SEÇENEK YOK

Ziyech’in adı sık sık Süper Lig kulüpleri ile anılsa da şu ana kadar hiçbiri ile anlaşma sağlanamadı. Avrupa’daki transfer döneminin kapanması ile birlikte Faslı yıldızın seçenekleri önemli ölçüde azaldı. Ziyech’in, kısa sürede Suudi Arabistan veya Körfez ülkelerinden birine transfer olmaması durumunda kariyerinin belirsizlik içine girebileceği ifade ediliyor.