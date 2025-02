Ziynet Çalan Şüpheli Tutuklandı

KİŞİYİ KANDIRAN ŞÜPHELİ POLİSİ TAKLİT ETTİ

Kentte, S.Ç. ve F.Ç. çiftine ulaşan şüpheli M.E., kendisini polis olarak tanıttı. “FETÖ/PDY soruşturmasıyla isimleriniz karıştı” diyerek korkutucu bir senaryo oluşturan M.E., evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını talep etti. Çiftten birini adliyeye yönlendiren M.E., bu arada eve gidip altınları almayı başardı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli M.E.’nin altınları aldıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Kısa sürede yakalanan M.E., gözaltına alındı. Yapılan araç aramasında S.Ç. ve F.Ç. çiftine ait 2 milyon lira değerindeki altınlar bulundu.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., burada ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Ele geçirilen altınlar ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine geri verildi. Soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.