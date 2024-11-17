Ziynet Sali Eşini Yüceltti

KONSER ÖNCESİ SOHBETLER

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 41’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Sali, konser öncesi muhabirlerle bir araya geldi.

ERKAN ERZURUMLU’NUN ROLÜ

Müzisyen eşi Erkan Erzurumlu’nun konserlerinde ona eşlik ettiğini belirten Ziynet Sali, “Erkan çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında iyi bir gitarist. Bana güven veriyor, müziğimi zenginleştiriyor. Onunla müzik yapmak çok keyifli, çok başka” şeklinde konuştu.

ANNELİK HAKKINDAKİ SORULAR

Şarkıcı, “Anneliği ne zaman tadacaksınız” sorusu üzerine ise, “Kısmet diyelim” diyerek konuyu geçiştirdi.