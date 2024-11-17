More
Gündem

Ziynet Sali Eşini Yüceltti

ziynet-sali-esini-yuceltti

KONSER ÖNCESİ SOHBETLER

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 41’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Sali, konser öncesi muhabirlerle bir araya geldi.

ERKAN ERZURUMLU’NUN ROLÜ

Müzisyen eşi Erkan Erzurumlu’nun konserlerinde ona eşlik ettiğini belirten Ziynet Sali, “Erkan çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında iyi bir gitarist. Bana güven veriyor, müziğimi zenginleştiriyor. Onunla müzik yapmak çok keyifli, çok başka” şeklinde konuştu.

ANNELİK HAKKINDAKİ SORULAR

Şarkıcı, “Anneliği ne zaman tadacaksınız” sorusu üzerine ise, “Kısmet diyelim” diyerek konuyu geçiştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Malatya’da Tır Kazasında 1 Polis Şehit

Malatya'da, bir kazaya müdahale eden trafik polislerine tır çarptı. Saldırıda bir polis şehit olurken, diğer polis hastaneye kaldırıldı.
Gündem

17 Yaşındaki Kızla Otele Giriş Krizi

Sultangazi'de polis, 17 yaşındaki bir kızla otele girmeye çalışan Erdinç B.'yi durdurdu; üzerinde uyuşturucu bulundu. Olay sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.