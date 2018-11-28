İzmir’de FETÖ’den 71 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir’de yürütülen operasyonlarda 71 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemi bir operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda; TSK’dan ihraç edilen askerler, eski askeri öğrenciler, çeşitli okullarda görev yapan ve daha önce meslekten atılan öğretmenler ile mahrem imamların aralarında yer aldığı 71 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi. Bir çoğunun ByLock’u kullandıkları tespit edilen 71 zanlıya yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şu ana kadar 40 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirlendi.

TRT