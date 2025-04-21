Zodyak’ın İlk Burcu Koç’tur

ASTROLOJİK DÜZENİN TEMELLERİ

Zodyak’ın başlangıç burcu meraklılar için dikkat çekici bir konudur. Zodyak sisteminde her burcun belirli tarih aralıkları bulunuyor ve bu düzen içerisinde başlangıcı tanımlayan bir burç mevcuttur. Zodyak’ın ilk burcu, astrolojik sistemin anlaşılması açısından kritik bir öneme sahip. Peki, Zodyak sembolü nedir? Zodyak’ın ilk burcu hangisi? İşte detaylar…

ZODYAK KUŞAĞININ TANIMI

Zodyak, Güneş’in bir yıl boyunca izlediği yolda sıralanan 12 burcu temsil eden bir sembol sistemi olarak tanımlanıyor. Bu sistemdeki sorular, Zodyak sembolü ve ilk burcu hakkında bilgiler paylaşmak açısından önem taşıyor. Zodyak kuşağı, Güneş’in gökyüzünde gitmiş olduğu yol boyunca yer alan burçların oluşturduğu hayali bir kuşaktır. Bu kuşağın ilk burcu ise Koç olarak biliniyor.

BURÇLARIN TARİH ARALIKLARI

Zodyak kuşağındaki burçlar ve tarih aralıkları şu şekildedir:

– Koç: 21 Mart – 20 Nisan

– Boğa: 21 Nisan – 20 Mayıs

– İkizler: 21 Mayıs – 21 Haziran

– Yengeç: 22 Haziran – 22 Temmuz

– Aslan: 23 Temmuz – 23 Ağustos

– Başak: 24 Ağustos – 23 Eylül

– Terazi: 24 Eylül – 23 Ekim

– Akrep: 24 Ekim – 22 Kasım

– Yay: 23 Kasım – 21 Aralık

– Oğlak: 22 Aralık – 20 Ocak

– Kova: 21 Ocak – 19 Şubat

– Balık: 20 Şubat – 20 Mart

BURÇ UYUMLARI VE DİĞER ETKENLER

Zodyak’ın her bir burcu farklı burçlarla uyumlu ilişkilere sahiptir. Örneğin, Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ile uyumlu iken; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık burçlarıyla da benzer ilişkiler kurabiliyor. Ayrıca, duygusal uyum için Ay burcu da önemli bir faktördür. Venüs (sevgi anlayışı), Mars (cinsel çekim ve enerji) ve Merkür (iletişim) gibi gezegenlerin burç yerleşimleri, detaylı uyum analizlerinde büyük rol oynuyor. Ana burcun yanında yükselen burcun da önemi bulunuyor. İki kişinin yükselen burçlarının uyumlu olması, ilişkinin sürdürülebilirliğini artırıyor.