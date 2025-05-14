Zonguldak, 2024’te TÜİK verileriyle dikkat çekti

ZONGULDAK’TA AİLE İSTATİSTİKLERİNE GÖRE VERİLER

Zonguldak, 2024 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aile istatistikleriyle dikkat çekiyor. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilen bilgilere göre, bu ilde ortalama hane halkı büyüklüğü 2,74 kişi olarak belirleniyor. Ayrıca, Zonguldak’ta 0-17 yaş grubunda hiç çocuk bulunmayan hane halklarının oranı ise yüzde 67,0 seviyesinde.

Akraba Evlilikleri Üzerine Veriler

TÜİK’in 2024 yılı aile istatistiklerine göre, Zonguldak’ta akraba evliliği yapmış olan bireylerin sayısı ve oranı da dikkat çekiyor. İlde, 307 bin 767 evli birey arasında 18 bin 996’sının akraba evliliği yaptığı kaydediliyor; bu oran da yüzde 6,2’ye karşılık geliyor. Akraba evlilikleri, yalnızca birinci derecede kuzenlerle yapılan evlilikler olarak tanımlanıyor ve yabancı uyruklular bu verilere dahil edilmiyor.

Evlilik İstatistikleri

Zonguldak’ta 2024 yılı içerisinde toplam evlenme sayısı ve akraba evliliklerine ilişkin ilave veriler de açıklanıyor. İlde toplam 3 bin 682 evlilik kayda geçerken, bu evliliklerin sadece 45’i akraba evliliği olarak gerçekleşiyor. Bu durum, akraba evliliklerinin toplam evlilikler içindeki oranının yüzde 1,2 gibi düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor. Söz konusu veriler, resmi nikahla yapılan evliliklere dayanıyor ve TÜİK’in Evlenme İstatistikleri’nden elde edilmiş durumda.