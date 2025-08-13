Zonguldak Ak Parti Başkanı Çağlayan İnşaatı Açıkladı

İNŞAATTA SON AŞAMALAR

Zonguldak’ta AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez Bahçelievler Spor Salonu inşaatında önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Başkan Çağlayan, inşaatın şu anda yüzde seksen seviyesine ulaştığını belirtti.

SPOR SALONUNUN DETAYLARI

Başkan Çağlayan açıklamasında, “Kıymetli gençler Bahçelievler Mahallesinde merakla beklediğiniz Merkez Bahçelievler Kapalı Spor Salonunda sona yaklaştık. Kaba inşaatı tamamlanan salonumuzun ince işçiliği kaldı.” ifadelerine yer verdi. Yeni spor salonunda olacak alanları da aktaran Çağlayan, “İçerisinde 1 adet antrenman salonu, hakem odası, revir odası, engelli ve normal tuvaletler, duş, soyunma odaları ve kafeterya yer alacak.” şeklinde bilgilendirme yaptı.

SPOR FAALİYETLERİNE UYGUN ALTYAPI

Başkan Çağlayan, ayrıca, “FIBA onaylı ahşap parke zeminli salonumuzda, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarının antrenmanları ve resmi müsabakaları da oynanabilecek.” dedi. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirten Çağlayan, “Salonumuzun şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.