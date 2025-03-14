Zonguldak BEÜ Rektörü İftarda Gazetecilerle Buluştu

REKTÖR ÖZÖLÇER BASIN MENSUPLARIYLA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. BEUN Konukevi’nde gerçekleşen bu etkinlikte, Rektör Özölçer, üniversitenin 100 yıllık geçmişini, 2024 başarılarını ve 2025 hedeflerini gazetecilere aktardı. Eğitim, araştırma, sağlık ve toplumsal katkı alanlarındaki ilerlemeleri kapsamlı bir şekilde paylaşan Özölçer, üniversitenin tarihi ve geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTENİN GEÇMİŞİ VE YENİ LOGO TASARIMI

Rektör Özölçer, üniversitenin köklü geçmişine dikkat çekerek, “Kökleri 1924 yılında kurulan Zonguldak Maden Mühendislik Mektebi’ne dayanan ve 2012 yılına kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adını taşıyan üniversitemizin kuruluş tarihinin 1992 yılı yerine 1924 olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru kabul edildi” dedi. Bu doğrultuda üniversitenin yeni logoyu tasarladıklarını belirten Özölçer, “Logomuzun dış çeperi, şanlı al bayrağımızın ve şehitlerimizin kanını temsilen kırmızı olarak belirlenmiştir” diye ekledi. Ayrıca, logonun merkezinde yer alan Uzun Mehmet Anıtı’nın da Zonguldak’ın doğal güzelliklerine sahip çıkma misyonunu simgelediğini ifade etti.

EĞİTİM FAALİYETLERİ VE GÖREVDEKİ İLERLEMELER

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet çalışmalarını her geçen gün arttırdığını vurgulayan Özölçer, “Halihazırda 16.838 lisans, 12.687 ön lisans, 2.344 lisansüstü ve 1.934 uluslararası öğrenci ile toplamda 31.869 öğrencimize eğitim veriyoruz” dedi. Ayrıca üniversitenin belirttiği tarihler itibarıyla 113.665 mezun verdiğine de değindi. Araştırma faaliyetleri kapsamında ise 5 marka başvurusunun tescil edildiğini ve patent alındığını ifade etti.

Toplumsal katkı projeleri ile ilgili bilgiler veren Özölçer, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 15 öğrenci topluluğunun projelerinin devam ettiğini açıkladı. Üniversite olarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarında birçok ulusal ve uluslararası iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti. Zonguldak Teknopark’ın önemine de değinen Rektör, üniversitenin bu alandaki başarılarının bölgeye büyük katkı sağladığını belirtti.

BİLİMSEL YAYINLARDA ARTIŞ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Bilimsel yayınlardaki artışın kayda değer olduğunu vurgulayan Özölçer, “2024 yılı sonu itibarıyla SCI indeksli dergilerde 351 yayın gerçekleştirdik” dedi. Ayrıca, üniversitenin fiziki yatırımlarını değerlendirerek, yeni ek poliklinik binasının inşaat sürecinin devam ettiğini açıkladı. “Merkezi derslik ve laboratuvar binası da çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır” diye ekledi. Sağlık hizmetlerinde de önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, hastanenin kapasitesinin arttığına dikkat çekti.

GÜNCEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE YENİLİKLER

Hastane hizmetlerinin gelişiminden bahseden Özölçer, “2024 Aralık sonu itibarıyla hastanemiz 619 yatak kapasitesine ulaşacaktır” dedi. Ayrıca hastaneye yeni yüksek teknoloji cihazların kazandırıldığını belirtti. “2023-2024 yılları arasında poliklinik hizmetleriyle birlikte birçok yeni branş açıldı” diye ekleyen Özölçer, hastanede sağlanan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

2025 HEDEFLERİ VE GELECEK VİZYONU

2025 yılı hedefleri arasında ‘Yüz Yılın Hikayesi’ kitabını hazırladıklarını belirten Özölçer, kampüs temalarının ‘Aile’ olacağını ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. İftar programının sonunda basın mensuplarına teşekkür ederek, organizasyona katılım gösteren herkese minnettarlığını dile getiren Rektör, samimi bir sohbet ile etkinliği tamamladı.