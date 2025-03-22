Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Büyük Başarısı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KADIN KATA TAKIMI BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Kata Takımı, 21-23 Mart tarihleri arasında yapılan Karate Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olarak dikkat çekici bir başarıya ulaşmayı başardı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli organizasyona, 62 üniversiteden 287 sporcu katıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Belinay Çalışkan, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Safiye Buse Erkan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Yiğit’ten oluşan Kadın Kata Takımı, Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Takım, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanma hakkı elde etti. Elde ettikleri bu büyük başarı hakkında bir açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Öğrencilerimizin spor alanlarında gösterdikleri üstün başarılarla her zaman gurur duyuyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Karate Türkiye Şampiyonası’nda Kadın Kata Takımımızın elde ettiği başarı oldukça önemlidir. Üniversitemiz birçok sportif alanda Avrupa 1’inciliği, Türkiye Şampiyonluğu gibi önemli dereceler ve başarılara imza atıyor.” dedi.

Rektör, öğrencilerin bu başarılarının onların azim ve disiplini gösterdiğini ifade ederek, “Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine önemli katkı sağlamaktadır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Üniversitemizin sadece Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören genç yetenekleri değil, çeşitli fakültelerimizde eğitim gören gençlerin de sportif müsabakalarda önemli başarılar elde etmelerinden gurur ve mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini de ekledi.

Rektör, “Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi, üniversitelerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek ifadelerini tamamladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası’nda kıymetli öğrencileri ve onları yetiştiren antrenörleri canıgönülden kutladığını belirtti. Prof. Dr. Özölçer, öğrencilerin elde edeceği yeni başarıların Üniversitenin ulusal ve uluslararası camiada görünürlüğüne değer katacağına inandığını ifade etti.