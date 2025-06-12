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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özölçer, Danıştay Başkanı’nı ağırladı

ZİYARETİN DETAYLARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ağırladı. Farabi Kampüsü Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette; Zeki Yiğit’in yanı sıra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Özölçer, bu nazik ziyaretin kendisine verdiği memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarıları, düzenlenen etkinlikleri ve kamu kurumları ile özel sektörle gerçekleştirilen sosyo-kültürel projeleri konuklarına aktardı.

AKADEMİK BAŞARILAR VE TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, konukseverliği için Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini iletti. İkili, BEUN’un sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda yürüttüğü kayda değer toplumsal çalışmalarla da ülke için önemli bir akademik kurum olduğuna dikkat çekti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin devamında, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Rektör Özölçer’e hediye takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

GÜZEL TEMENNİLER

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi. Bu tür ziyaretlerin, üniversite ve diğer kurumlar arasında iş birliğini artırarak, toplumun faydasına olan projelerin gerçekleştirilmesi açısından önemi vurgulandı. Rektörlük makamında gerçekleşen bu anlamlı ziyaret, akademik ve sosyal kalkınma hedeflerinin desteklenmesine yönelik önemli bir adım oldu.

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