Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) Denizcilik Eğitim Toplantısı Yapıldı. Prof. Dr. Ersan Başar, Eğitimde Kalite Gerekliliğine İthaf Etti. Denizcilik Alanında Türkiye Stratejik Adımlar Atmakta. Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, Denizciliğin Önemi Üzerinde Duru Duran. Türkiye, Mavi Vatan Vizyonuyla Ekonomik Hedefler Belirliyor. Program, Enerji Gezisiyle Son Bulacak

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NDE DENİZCİLİK EĞİTİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) “Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı” gerçekleştirildi. BEUN Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK) Koordinasyon Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Ersan Başar, ülke denizciliği için birlikte önemli projelere imza atacaklarını ifade etti. Başar, kalite standartlarının denizcilik eğitiminin vazgeçilmezi olduğunu belirtti ve bu anlamda YÖK’ün son zamanlarda önemli yapılanmalar içerisinde bulunduğunu aktardı. Eğitim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının ve karakter süreçlerinin belirli bir aşamaya gelebilmesi için tüm denizcilik eğitim kurumlarının aynı özeni göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

DENİZCİLİK İNSANLIĞIN TARİHİ BOYUNCA ÖNEMLİ BİR ALAN

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ise denizciliğin insanlık tarihi boyunca hem bir ulaşım aracı hem de yaşam şekli olduğunu vurguladı. Ticaret, balıkçılık, ulaşım ve savunma gibi alanlarda belirleyici bir rol üstlenen denizciliğin, teknolojik yeniliklerle sürekli bir evrim yaşadığını dile getirdi. Çelikoğlu, “Bir disiplin olarak denizcilik, denizlerde güvenli seyir yapmayı, doğayla uyum içinde yaşamayı ve denizlerin sunduğu kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmayı amaçlar.” şeklinde konuştu. Bu nedenle denizciliğin yalnızca gemicilikle sınırlı kalmayan kapsamlı ve çok yönlü bir alan olduğunu belirtti. Çelikoğlu, Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi hedefleri doğrultusunda denizcilik sektöründe önemli stratejik adımlar attığını ekleyerek, “Gemi inşaat sanayinden savunma deniz araçlarına, liman altyapılarından lojistik ağların geliştirilmesine kadar birçok alanda kaydedilen ilerlemeler bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya, yönetmelik ve mevzuat konularında katılımcılara bilgi sundu ve müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Etkinlikte BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ve TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı Ahmet Yaşar Canca da söz aldı. Program, ertesi gün “Kömürden Doğal Gaza Enerji Şehri Zonguldak” gezisiyle sona erecek.