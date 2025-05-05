Zonguldak’da 61 Şahıs Yakalandı

ASAYİŞ VE GÜVENLİK UYGULAMALARI SONUÇLANDI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarının neticeleri açıklandı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 61 kişi yakalandı. Bu kişilerin 15’inin kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 46 kişi ifadeye yönelik aranıyordu.

KAÇAK MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLER

Yakalananlar arasında 10 kişi 0-5 yıl arası, 4 kişi ise 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, kaçak maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde 5 farklı bölge kontrol edildi ve 3 ihbar değerlendirildi. Tespit edilen 1 kaçak ocak imha edilirken, bu ocakta 10 metre ray ve 1 vinç ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 13 operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 7’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 0,74 gram metamfetamin, 268,45 gram esrar, 24,04 gram sentetik kannabinoid, 1.553 adet sentetik ecza hapı, 2 kök kenevir bitkisi, 20 adet LSD, 7 tabanca fişeği ve 3 uyuşturucu aparatı buluyor.

OKUL ÇEVRESİ DENETİMLERİ

Toplamda 813 kişinin sorgulandığı okul çevresi denetimlerinde 261 okul, 53 metruk bina, 111 umuma açık yer ve 691 servis aracı kontrol edildi. Bu denetimlerde her zaman öğrencilerin güvenliği birinci öncelik olarak tutuldu. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 710 uygulamada ise 21 bin 975 araç ve 14 bin 62 kişi denetlendi. Denetimlerde, sürücülerin belgeleri ve araçların teknik durumu dikkatlice kontrol edildi. Ele geçirilen silahlar arasında bir adet ruhsatsız tüfek de yer aldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE UYGULAMALARI

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan iki ayrı uygulamada 24 kişi sorgulandı; bunların 18’inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.