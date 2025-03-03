Zonguldak Defterdarı Gelir Beyannamesi Hatırlatması Yaptı

BEYANNAME VERME SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2024 yılında beyanname verme süresinin Gelir Vergisi mükellefleri için 1 Mart, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise 1 Nisan’da başladığını hatırlatıyor. Ayrıca, 2025 yılı beyannamelerinde zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükelleflerin sektörel bazda tespit edilerek, beyan edilen giderlerin inceleneceğini aktarıyor. Bu inceleme, banka hesap hareketleri ve beyanname revizyonları açısından Zonguldak Defterdarlığı tarafından gerçekleştirilecek.

HASILAT TESPİTİ DENETİMLERİ

Bunun yanı sıra, 2025 yılında sektörler itibariyle hasılat tespiti denetimlerinin de başladığını belirten Serdar, zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükellefler için de idare tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda hasılat tespiti denetimlerinin gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Defterdarlığa bağlı tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin cezalı tarhiyat işlemleri yaşamaması için yıllık gelir ve giderlerini gerçeği yansıtacak şekilde beyan etmelerinin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, gerçek gelirini beyan eden tüm mükelleflere teşekkür ediyor.