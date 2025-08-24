Haberler

Zonguldak Defterdarlığı Denetimlere Devam Ediyor

DENETİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Zonguldak Defterdarlığı, denetim çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Ekipler, akşam saatlerinde Çaycuma ve Filyos beldelerinde bulunan gece kulübü, otel ve restoranları denetledi.

Defterdar Recep Serdar liderliğindeki ekipler, denetimlerde belgelerin düzenine uyum, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve kontrolü, KDV oranlarının doğruluğu gibi konuları inceledi. Ayrıca, başkalarına ait banka hesapları ve pos cihazlarının kullanımı ile uygun ökc kullanımı da kontrol edildi. Müşteri listeleri çerçevesinde de denetim yapıldı. Denetim sonuçlarına göre kurallara uymayan kişilere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

