Zonguldak Ereğli’de Kadın Çatıda Yaşıyor

BOŞANMA DAVASININ SONUCU OLUMSUZ OLDU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, altı yıl süren boşanma davasının tamamlanmasının ardından polis eşliğinde eşinin evinden çıkarılan kadın, gidecek yeri olmadığı gerekçesiyle, aynı binanın çatı katında yaşamını sürdürmeye başladı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski eşi T.A. tarafından tahliye davası açılan Sevda S.’nin aleyhine bir karar alındı. Kararın ardından icra memurları ve polis ekipleri evin önüne gelerek tahliye işlemlerini başlattı. Sevda S. kapıyı açmadığı için çilingir yardımıyla kapı açılarak tahliye işlemi gerçekleştirildi. Kadın, gidecek yeri yok olduğunu belirterek eşyalarını poşetlerle çatı katına ve merdiven boşluklarına yerleştirdi.

YAŞAMINI ÇATIDA SÜRDÜRÜYOR

Sevda S., çatıda yaşamaya başladığını, burada bir yatak koyarak geceleri uyuduğunu ve komşularına giderek ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Yaşadıklarını paylaşarak, “6 yıldan beri süren bir mahkeme sürecimiz var. İftirayla boşandık. Hatta gidip imza bile atmadım. Beni yalancı şahitle boşadı. Sosyal olarak perişan haldeyim. Çocuklarımdan oldum, evimden oldum” dedi. Annelerini kaybettiğini, babasını ise 16 yıl önce kaybettiğini belirten Sevda S., “Ben ailemle yaşıyordum, şimdi tamamen yalnızım. Eşyalarım çöplere atıldı, hiç kimseden destek bulamadım” dedi.

BOŞANMA SÜRECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Sevda S., boşanma süreciyle birlikte evin kendisine verilmediğini ve bu durumu hala kabullenemediğini ifade etti. “Evlilik boyunca birlikte aldık o evi. Boşanma kararı geldiğinde bana evden çıkmam gerektiği söylendi. Ama ben boşanmadım. O tamamen sahte bir süreçte gerçekleşti. Eşim, beni iftirayla yargıladı, ben mağdur oldum” dedi. Çocuklarıyla olan ilişkisini de vurgulayarak, “Onlar da benim durumumu anlamıyor, bana destek olmuyorlar” diye belirtti.

PERSOANAL ZORLUKLAR YAŞIYOR

Sevda S., sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve geçimini sağlayamadığını dile getirerek, sadece başını sokacak bir yer talep etti. “Çözüm köyde yaşamak demek, ama ben şehre bağlıyım. Evimden oldum, sokakta kaldım. Ameliyat günümde kapımdan atıldım” şeklinde konuştu. Hastalıkları olduğunu ve tedavi olamadığını belirten Sevda S., “Ne yapabilirim? Benim artık hiçbir gelirim yok” ifadelerini kullandı.

Sevda S., sadece insani yardım beklediğini vurgulayarak, “Maddi destek istemiyorum, sadece başımı sokacak bir yer arıyorum. Sokakta kalmamak için yardım istiyorum” dedi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin kendisine kadın sığınma evinde kalmayı önermesine rağmen, Sevda S. bunun yerine kiralık bir evde yaşamak istediğini belirterek teklifi reddetti.