Zonguldak Ereğli’de Kaza: İki Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Kepez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan anayola çıkmaya çalışan D.K. yönetimindeki 67 TD 193 plakalı araca, M.D. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından her iki araçta maddi hasar oluştu ve çevrede büyük bir panik havası oluştu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler D.K. ve M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.