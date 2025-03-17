Zonguldak Güvenlik Operasyonları ve Sonuçları

GÜVENLİK OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarla güvenlik operasyonlarına devam ediyor. Bu süreçte aranan şahıslarla ilgili yapılan denetimlerde 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 8 kişi, 5-10 yıl hapis cezası almış 2 kişi ve 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 11 şahıs cezaevine sevk edildi. Genel toplamda ise 69 aranan şahıs yakalandı.

OKUL VE ÇEVRESİ DENETİMİ

Eğitim kurumları ve çevresinde yapılan denetimlerde 110 okul, 601 kişi, 20 metruk bina ile 99 umuma açık yer kontrol edilirken, 82 servis aracı da denetlendi. Maden ocaklarına yönelik denetimlerde 15 ocak kontrol altına alınırken, ihbar edilen 4 ocak tespit edildi ve bunlardan 10 ocak kapatıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında 3 ton kömür, 3 vagon ve 9 vinç ile 205 metre ray bulunuyor.

TRAFFİK VE SİLAH DENETİMLERİ

Trafik denetimlerinde toplam 681 uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 20 bin 804 araç ve 14 bin 140 kişi kontrol edildi. Operasyonlar sırasında 7 tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 3 tüfek fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu madde operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 3’ü tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 29.55 gram metamfetamin, 13.72 gram sentetik kannabinoid, 6 gram bonzai, 14 gram kokain, 1.20 gram esrar, 18 gram kubar esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 15 gram kenevir bitkisi tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 gram sıvı aparat yer aldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Düzensiz göç denetimlerinde ise 1 uygulama yapılırken, 14 kişi sorgulandı. Yabancı şahısların sayısı ise 8 olarak kaydedildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliği sağlamak ve suçlarla mücadele için kararlı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.