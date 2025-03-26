Zonguldak Halk Pazarında Fiyat Artışı Sorunu

Pazar Fiyatları Vatandaşları Zorluyor

Zonguldak’ta halk pazarında fiyatların yüksek olması, alım gücünü büyük oranda düşürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı, en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, alışveriş yapmak istese de karşılaştıkları yüksek fiyatlar nedeniyle zorlanıyorlar.

Yüksek Fiyatlar Dikkat Çekiyor

Pazardaki tezgahlarda dikkat çeken fiyatlar ise şöyle; Domates 60 lira, salatalık 70 lira, soğan 20 lira, patates 20 lira, marul 25 lira, biber 80 lira, fasulye 160 lira, çilek 150 lira, portakal 60 lira ve muz 75 lira olarak alıcı buluyor. Zonguldak’taki bu yüksek fiyatlar, halkın alışveriş yapmasını ciddi şekilde etkiliyor.