Zonguldak İl M.E. Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI YAPILDI

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin’in liderliğinde, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında yapılan ve bakan yardımcıları, Strateji Geliştirme Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı ile genel müdürlerin yer aldığı buluşmada alınan kararlar detaylı olarak değerlendirildi.

EĞİTİM SÜREÇLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının gündeminde, il genelinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yürütülecek çalışmalar ve yeni dönem planlamaları da yer aldı. Alınan kararların, eğitim süreçlerini daha verimli bir hale getireceği ve eğitimdeki gelişmeleri hızlandıracağı belirtiliyor.