Haberler

Zonguldak İl M.E. Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI YAPILDI

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin’in liderliğinde, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında yapılan ve bakan yardımcıları, Strateji Geliştirme Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı ile genel müdürlerin yer aldığı buluşmada alınan kararlar detaylı olarak değerlendirildi.

EĞİTİM SÜREÇLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının gündeminde, il genelinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yürütülecek çalışmalar ve yeni dönem planlamaları da yer aldı. Alınan kararların, eğitim süreçlerini daha verimli bir hale getireceği ve eğitimdeki gelişmeleri hızlandıracağı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Havalimanı, 1 Eylül’de açılacak

Hatay Havalimanı, onarım çalışmaları sonrası 1 Eylül'de yeniden uçuşlara başlayacak. Vali Mustafa Masatlı, yolcu trafiğinin açılacağını duyurdu.
Haberler

Ayhan Deliorman, Faruk Taymur’un manevi babası

Eskişehirli berber Ayhan Deliorman, 16 yıl önce tanıştığı zihinsel engelli Faruk Taymur’a özveriyle destek vererek onun bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağladı. Faruk artık kendi geçimini sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.