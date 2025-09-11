Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Denetim Yaptı

DENETİMLERİN GEREKEN NEDENLERİ

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinin acil servisleri, yoğun bakım üniteleri ve 112 acil çağrı merkezlerine gece saatlerinde aniden denetim yaparak sağlık çalışanlarının performansını değerlendirdi. Bu denetimler kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, sağlık hizmetlerinin işleyişini yakından incelemek için görevli doktorlar ve yardımcı sağlık personeli ile görüştü.

ACİL SERVİSLERİN İŞLEYİŞİNE DİKKAT

Denetimlerin özellikle acil servislerin yoğunluğu ve işleyişi üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, “Sağlık alanında yapılan çalışmalarımızı yerinde görmek ve denetlemek için, Merkez bir no ‘lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu, 112 Çağrı Merkezi Komutayı ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerini ziyaret ettik. Gerek hasta ve hasta yakınları ile gerekse sağlık çalışanlarımız ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunduk. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarını yakından görmekten ayrıca memnuniyet duyduk. Bundan sonra denetim ve ziyaretlerimizi belirli aralıklarla devam ettireceğiz,” dedi.

GECE DENETİMLERİ SÜRECEK

Bu denetimler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde yapılan bu denetimlerin devam etmesi planlanıyor, böylece sağlık hizmetlerinin etkinliği sürekli olarak gözlemlenebiliyor.