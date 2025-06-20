Zonguldak’ın Kurtuluşu Etkinlikleri 2025

ASKERİ DENİZ UNSURLARI HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve Uzun Mehmet’i Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, 21 Haziran 2025’te bazı askeri deniz unsurları halkın ziyaretine sunulacak. Etkinlikler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Tekirdağ Gemisi ile gerçekleştirilecek.

ETKİNLİK PROGRAMI VE ZİYARET SAATLERİ

TCG Tekirdağ Gemisi, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Aynı gün içerisinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 301 Botu da halkın ilgisine sunulacak ve 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, milli tarih bilincinin güçlendirilmesi ve denizcilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenleniyor.