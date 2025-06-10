Zonguldak, Jandarma 186. Yıldönümünü Kutlayacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ETKİNLİKLERİ ZONGULDAK’TA

Zonguldak, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. yıldönümünü kutlamak amacıyla 13 ve 14 Haziran 2025 tarihlerinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı, bu etkinliklere tüm vatandaşları davet ediyor.

KUTLAMA PROGRAMININ DETAYLARI

İki günlük kutlama programı, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 12:30’da Uzun Mehmet Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başlayacak. Ana kutlama töreni ise 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:00’da Valilik Önü Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek. Sabah gerçekleşecek etkinlikler arasında, Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması bulunuyor.

ZİYARETLER VE GÖSTERİLER

Etkinlikte, kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Katılımcılar, program kapsamında çeşitli gösterilerin yanı sıra Jandarma’nın tanıtım stantlarını gezme fırsatı bulacak. Gün, saat 11:30’da Şehitlik Ziyareti ile sona erecek.