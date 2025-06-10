Zonguldak, JGK 186. Yıldönümünü Kutlayacak

ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Zonguldak, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. yıldönümünü kutlamak amacıyla 13 ve 14 Haziran 2025 tarihlerinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı, planlanan etkinliklere tüm vatandaşları davet ediyor.

KUTLAMA İLE BAŞLIYOR

İki günlük programa 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 12:30’da Uzun Mehmet Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başlanıyor. Ana kutlama töreni ise 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:00’da Valilik Önü Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması gibi etkinlikler yer alacak.

KUTLAMA GÖSTERİLERİ VE FAALİYETLER

Etkinlikler kapsamında kutlama mesajlarının okunmasının yanı sıra, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma da yapılacak. Ayrıca, çeşitli gösteriler ve Jandarma tanıtım stantlarını gezme imkanı sağlanacak. Gün, saat 11:30’da Şehitlik Ziyareti ile sona erecek.