Zonguldak Maden Faciasının 33. Yılı Anıldı

REKTÖRDEN ANMA MESAJI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu’da yaşanan grizu faciasında hayatını kaybeden 263 Maden Şehidi anısına bir mesaj yayımladı. Rektör, bu olayın önemine dikkat çekerken, “3 Mart 1992 tarihinde emeğin başkenti memleketimizin Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 263 madencimiz şehit düştü. Geçmişten bugüne ‘Alın Terinin Simgesi’ ifadesiyle özdeşlemiş madencilerimiz; yüzlerinde karaelmasın isi, ellerinde kazmaları ve başlarında baretleri ile nice şairlerin, yazarların ve sanatçıların eserlerinde vücut bularak başta ülkemizin olmak üzere tüm dünyanın takdirini kazanmıştır” diye belirtti.

EDEBİYATTA MADENCİLERİN YERİ

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık’ın madencilere ithaf ettiği sözlerle değinen Rektör Özölçer, “Siyah akar Zonguldak’ın deresi, / Yüz karası değil, kömür karası, / Böyle kazanılır ekmek parası” ifadeleriyle, bu şehrin emeğin başkenti olduğunu ve kahraman madencilerin yaşamını en güzel şekilde özetlediğini vurguladı. Madencilerin piri Uzun Mehmet ile başlayan kömür hikayesinin, ulusun ve milletin müreffeh geleceği için gece gündüz çalışan kahraman madencilerle devam ettiğini ifade etti.

FACİANIN 33. YIL DÖNÜMÜ

Rektör, 263 madencinin, vatanı için çalıştığı 3 Mart 1992’de zincirleme grizu patlamaları sonucunda şehit düştüğünü hatırlatarak, “Zonguldak kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en büyük felaketi olan o kara gecenin acısını 33. yıl dönümünde ilk günkü gibi yaşıyor ve bu acıyı yüreğimizde hala aynı korla paylaşıyoruz” diye ekledi. Rektör Özölçer, hayatını kaybeden tüm Maden Şehitleri için rahmet ve minnetle anarken, “Kadim şehrimizin ve aziz ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenabıallah’tan niyaz ediyorum” sözleriyle mesajını sonlandırdı.