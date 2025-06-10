Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde Bayram Töreni

KURBAN BAYRAMI TÖRENİ ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin ardından mesainin ilk gününde bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bu özel güne, Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü’nün personeli büyük bir ilgi gösterdi.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kurban Bayramı’nın taşıdığı manevi değere dikkat çekti. “Bayram günleri İslam alemi için kutsal olmasının yanı sıra kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve barış günleridir” diyerek bayramların geleneklerin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı önemli günler olduğuna vurgu yaptı. Keskin, bayram günlerinde yapılması gereken davranışları sıraladı. “Erkenden uyanıp en yeni, en temiz kıyafetleri giymek, bayram namazı ve sonrasında küslüklerin sonlandırıldığı, büyüklere saygı, küçüklere sevginin en yoğun gösterildiği kucaklaşma, bayramlaşma, ardından tüm ailenin bir arada olduğu, yemek kültürümüzün tüm zenginliği ile donatılmış sofralarda buluşma, bu dünyadan ahirete irtihal etmişlerimiz için yapılan mezarlık ziyareti, akraba ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve diğerleri… Bunlar bizi biz yapan geleneklerimizi, görgülerimizi, kültürümüzü ve bizi başka toplumlardan ayıran değerlerimizi korumalı ve en doğru şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

TEŞEKKÜRLER VE BAYRAM DİLEKLERİ

Bölge Müdürü Keskin, konuşmasını şükran ifadeleriyle tamamladı. “Allah’a şükürler olsun ki bugün burada hep beraber sağlık, huzur, kardeşlik içerisinde buluştuk ve bayramlaşmaktayız” diyerek tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutladı ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi. Bayramlaşma törenine Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçi ve Mehmet Ali Deniz ile DKMP Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, diğer Şube Müdürleri, Zonguldak İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve tüm Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli katılım sağladı. Tören, karşılıklı bayramlaşma ve iyi dileklerle sona erdi.