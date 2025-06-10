Zonguldak Orman Müdürlüğü Bayram Kutladı

BAYRAM TÖRENİ BAŞLADI

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin ardından mesailere bayramlaşma töreni ile başladı. Bu özel etkinliğe, Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli yoğun bir ilgi gösterdi.

BAYRAMIN ANLAMINI VURGULADI

Bayramlaşma töreninde konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kurban Bayramı’nın anlamını anlattı. “Bayram günleri İslam alemi için kutsal olmasının yanı sıra kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve barış günleridir” dedi. Keskin, bayramların geleneklerin yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarılması gereken önemli günler olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Erkenden uyanıp en yeni, en temiz kıyafetleri giymek, bayram namazı ve sonrasında küslüklerin sonlandırıldığı, büyüklere saygı, küçüklere sevginin en yoğun gösterildiği kucaklaşma, bayramlaşma, ardından tüm ailenin bir arada olduğu, yemek kültürümüzün tüm zenginliği ile donatılmış sofralarda buluşma, bu dünyadan ahirete irtihal etmişlerimiz için yapılan mezarlık ziyareti, akraba ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve diğerleri… Bunlar bizi biz yapan geleneklerimizi, görgülerimizi, kültürümüzü ve bizi başka toplumlardan ayıran değerlerimizi korumalı ve en doğru şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız.”

ŞÜKRAN VE İYİ DİLEKLER

Bölge Müdürü Keskin, konuşmasına şükranlarını ifade ederek devam etti. “Allah’a şükürler olsun ki bugün burada hep beraber sağlık, huzur, kardeşlik içerisinde buluştuk ve bayramlaşmaktayız” diyerek tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutladı. Ayrıca, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlik diledi. Törene, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçi ve Mehmet Ali Deniz’in yanı sıra DKMP Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, diğer Şube Müdürleri, Zonguldak İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ile Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü personeli tam kadro katılım sağladı. Bayramlaşma töreni, karşılıklı bayramlaşma ve iyi dileklerle son buldu.