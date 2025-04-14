Zonguldak SGK Binası 2025’te Açılacak

SON DURUM AÇIKLAMASI

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak’taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni binasının 2025 Ağustos ayında tamamlanacağını duyurdu. Başkan Çağlayan, inşaatın son durumu hakkında bilgi verirken, “Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde 2024 Haziran ayında çalışmalarına başladığımız Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası inşaatımızda sona yaklaştık. Binanın kaba inşaatı tamamlanırken; dış cephe, asma tavan, kompozit kaplama ve çatıda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yüzde sekseni tamamlanan projemiz, 2025 Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacak” şeklinde konuştu.

BÜYÜK YATIRIM DETAYLARI

Yeni il binasının maliyetinin 122 milyon 761 bin lira olduğunu belirten Çağlayan, “Bu müessese, 10 bin metrekare kapalı alan, 2 adet bodrum katı, zemin kat, 3 kat ve çatı katı ile birlikte inşa ediliyor. Ayrıca 3 adet yolcu asansörü ve 1 adet mutfak asansörü, 40 araçlık kapalı otopark ve 22 araçlık açık otopark bulunuyor. Projenin konsepti de Skylight sistemi ile desteklenirken, ekonomik ısıtma ve soğutma sistemi de yer alıyor” ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Çağlayan, bu önemli yatırımın Zonguldak’a kazandırılmasında katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Bu büyük yatırımın Zonguldak’a kazandırılmasında emeği geçen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a, Milletvekillerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.