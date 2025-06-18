Zonguldak’ta “1 Kural 1 Ömür” Yarışması

YARIŞMANIN ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “1 Kural 1 Ömür” temalı resim ve slogan yarışmasının ödül töreni, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefledi ve katılımcıların yaptığı çalışmalar büyük takdir topladı.

ÖDÜLLERİ YETKİLİLER DAĞITTI

Yarışmanın ödülleri; İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Kadan ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mensur Tiryaki tarafından öğrencilere verildi. Öğrenciler, çizimlerini ve etkileyici sloganlarını kullanarak trafik kurallarının önemini gözler önüne serdi.

TRAFFİK KURALLARI YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, trafik güvenliğinin erken yaşlarda kazandırılması gereken bir konu olduğunu dile getirerek, “Trafik kuralları, sadece sürücüler için değil, yayalar ve çocuklar için de yaşamsal öneme sahiptir. Öğrencilerimizin bu bilinçle hazırladığı eserler, bizlere umut verdi. ‘1 Kural 1 Ömür’ sloganı, aslında hayatın özeti. Bir anlık ihmalin, telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini bu çalışmalarla çok etkileyici biçimde anlatmış oldular. Katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.