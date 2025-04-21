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Zonguldak’ta 10 Şüpheli Adliyeye Sevk

USULSUZLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR

ZONGULDAK’TA eski Devrek Belediyesi personeline yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla eski Devrek Belediyesi personeline yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyonda eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K., eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K., T.K. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Devrek Adliyesi önünde, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bu gelişmeler, yerel halkta ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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