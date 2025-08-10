Zonguldak’ta 13 Yaşındaki Köpeğin Kitle Alındı

ŞİLA’YA AMELİYAT YAPILDI

Zonguldak’ta 13 yaşındaki Golden cinsi bir köpek olan Şila’nın ayağında 760 gram ağırlığında büyük bir kitle alındı. Ameliyatın ardından köpek sağlığına kavuştu. Şila’nın ayağında, hentbol topu boyutunda bir kitle oluştuğunu fark eden hayvan sahipleri, köpeği kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

BAŞARILI AMELİYAT VE AÇIKLAMALAR

Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen Şila, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda 760 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası bilgi veren Veteriner Hekim Gökmen Koç, “Ayağında kitle şikayeti ile geldi. Büyükçe de bir şeydi. Yapılan tetkiklerde yaşının verdiği komplikasyonlar olabiliyor. Yaptığımız kan sonuçları güzel çıktı. Akabinde ameliyat kararı verdik.” ifadelerini kullandı.

Koç, aynı zamanda Şila’nın meme loplarında da kitleler bulunduğunu belirterek, kısırlaştırma kararı alındığını kaydetti. “Hem kitleyi aldık, hem de kısırlaştırmayı gerçekleştirdik. Kitleyi patolojiye gönderiyoruz. Sonucu bekliyoruz. Kötü huylu bir kitle çıkarsa tedavi sürecine geçeceğiz.” şeklinde konuştu. Koç, kitlelerin oluşmasında beslenme şartları, genetik faktörler ve bazı yanlış uygulamaların etkili olabileceğine dikkat çekti. “Kötü huylu tümörse altta yatan sebepten ziyade tedavisi bizim için önemli.” diyerek, Şila’nın sağlığına kavuşması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.