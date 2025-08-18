Zonguldak’ta 37 Kişi Yakalandı.

ZONGULDAK’TA YAPILAN OPERASYONLARDA 37 KİŞİ YAKALANDI

Zonguldak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlar kapsamında aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. Ekipler, kent genelinde toplam 588 trafik uygulaması yaptı. Bu denetimlerde 19 bin 31 araç ve 17 bin 317 şahıs kontrol edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAPSAMINDA 10 GÖZALTI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 10 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucunda 83 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 499 gram skunk, 14 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 114 kök kenevir bitkisi, 130 mililitre bonzai ham maddesi ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

KAÇAK MADEN OCAKLARINA MÜDAHALE

Kaçak maden ocaklarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 10 denetim yapıldı. İhbar üzerine 4 ocağa müdahale edilirken, 2 ocak imha edildi. Bu denetimlerde 9 metre profil ray, 1 adet havalandırma cihazı ve 4 ton kömür ele geçirildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, düzensiz göç kapsamında yapılan denetimlerde ise 17 kişi sorgulandı ve aralarında 1 düzensiz göçmenin bulunduğu 13 yabancı uyruklu kontrol edildi. Bir düzensiz göçmen yakalandı.