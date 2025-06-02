Zonguldak’ta 62 kişi yakalandı

EMNİYET VE JANDARMADAN BÜYÜK OPERASYON

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulama ve faaliyetlerde 62 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu operasyonları ve okul çevresi denetimleri ön plana çıktı. Bu süreçte 27 kişi, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle yakalanırken, 35 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Toplamda 62 kişi hakkında işlem yapıldı.

MADEN OCAKLARINDAN KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 15 maden ocağında yapılan incelemelerde 6 ocak ihbar edildi ve 3 kaçak ocak tamamen imha edildi. Denetimlerde toplamda 43 ton kömür, 140 metre ray, 1 adet vagon ve 1 adet vinç ele geçirildi. Bu başarılı çalışmalar, maden ocaklarındaki kaçak faaliyetlerin önlenmesi açısından önemli bir adım oldu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller arasında 21 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 114 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 1 gram afyon sakızı, 24 gram A-M, 2 gram kenevir tohumu, 12 bin 70 TL para ve 3 uyuşturucu aparatı yer aldı.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK DENETİMİ

Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yapılan denetimlerde bin 133 kişi sorgulandı. Bu denetimler kapsamında 277 okul, 56 metruk bina, 144 umuma açık yer ve 631 servis aracı kontrol edildi. Ayrıca, trafik ekipleri toplamda 676 uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda 22 bin 976 araç ve 13 bin 914 kişi denetlendi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜDAHALELER

Göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerde ise 1 uygulama gerçekleştirildi ve 37 kişi sorgulandı. Bu sorgulanan kişilerden 8’inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi, ancak herhangi bir düzensiz göçmen tespiti yapılmadığı bildirildi. Yetkililer, denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini iletti.