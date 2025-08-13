Zonguldak’ta 630 Konut Satıldı

ZONGULDAK’TA KONUT SATIŞI VERİLERİ

Zonguldak’ta 2025 Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam 630 konut satışı yapılmış durumda. Bu satışların 88’i ipotekli satışlardan, 542’si ise diğer satış türlerinden oluşuyor. Satış durumuna göre, bu konutlardan 222’si ilk el, 408’i ise ikinci el olarak el değiştirmiş.

GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLARDAKİ DEĞİŞİM

Geçen yıl aynı ayda, Zonguldak’ta toplam 594 konut satışı gerçekleşmiş. Bu dönemde 62 konut ipotekli olarak satılmışken, 532 konut diğer satış türlerinden kaydedilmiş. 208 ilk el, 386 ikinci el konut satışı ise bu yılın verileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir pazar dinamiği sergiliyor.