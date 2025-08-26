Zonguldak’ta Ahşap Evde Yaşıyorlar

AHŞAP EVLERİNDE HAYAT MÜCADELESİ VERİYORLAR

Zonguldak’ta, yıkılmak üzere olan ahşap evlerinde yaşamaya çalışan bir çift, yetkililerden yardım talep ediyor. Madencioğlu köyünde oturan Metin (60) ve Fahriye Oruç (60) çifti, yapıları tehlike arz eden bu evde hayat mücadelesi veriyor. Metin Oruç, yıllar önce geçirdiği beyin ameliyatı sonucunda engelli kalmış ve yürümekte, konuşmakta ile duymakta zorluk çektiğini ifade ediyor. Aile, yalnızca engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyor.

KAR VE YAĞMUR SUYU EVİ DOLDURUYOR

Ahşap evlerinde yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Metin Oruç, özellikle kış aylarında içeriye yağmur ve kar sularının dolduğuna dikkat çekiyor. Oruç, Devrek Kaymakamlığına daha önce yardım talebinde bulunduklarını aktarıyor. “Pencerelerimiz ve tuvaletimiz yenilendi ama evin çatısı çok eski. Yağmur yağdığında içerisi suyla doluyor. Lütfen yetkililer bize yardım etsin, bu zor yaşamdan kurtulmamıza destek olsunlar” diyor.

GEÇİM ZORLUĞU ÇEKİYORLAR

Fahriye Oruç ise eşinin engelli olması sebebiyle çalışamadığını, sadece 6 bin 400 lira engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtiyor. “Bu parayla geçinmek çok zor. Bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz” diyor. Çift, sağlık sorunları ve yaşlılıkla mücadele ederken, durumlarına çözüm bulması için yetkililerden destek bekliyor.