Zonguldak’ta Alternatif Anma Töreni Gerilimi

ZONGULDAK’TA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Zonguldak’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören, Zonguldak Valiliği önünde yapıldı ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törenin ardından makam odasına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, bir grup CHP’linin ‘alternatif’ anma töreni düzenlediğini öğrenince balkona çıktı.

Balkona çıkan Hacıbektaşoğlu, CHP ve sendikalara sert eleştirilerde bulundu. Alternatif anma törenine yönelik tepkisini ortaya koyan Vali, “Siz paralel devlet misiniz, sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp!” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN YANIT GELDİ

Valinin sözlerine CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, “Sayın Valim, size saygısızlık yapmak istemiyoruz.” diyerek yanıt verdi. Törende bulunan diğer CHP’liler ise aynı anda “Asıl size ayıp!” şeklinde karşılık vererek tepkilerini gösterdiler.