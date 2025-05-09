Zonguldak’ta Anne Dostu Hastane Unvanı

HASTANEYE “ANNE DOSTU” UNVANI VERİLDİ

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın “Normal Doğum Eylem Planı” çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda “Anne Dostu Hastane” unvanını aldı. Bu unvan, Sağlık Bakanlığı Anne Dostu Hastane yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucu verildi ve doğum sürecinin anne odaklı, daha konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Doğal olan normal doğum” sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, annelerin daha güvenli ve rahat ortamlarda doğum yapmasının önemine dikkat çekiyor. Güner, “Anne Dostu Hastane unvanı, bu anlayışın önemli bir adımıdır” dedi. Ayrıca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde de benzer çalışmalar sürdürülüyor ve 6 ay içinde bu unvanın alınmasının planlandığı ifade ediliyor.

SEZARYEN ORANLARINA DİKKAT

İl Sağlık Müdürü Güner, Türkiye’deki sezaryen oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Güner, gebe okullarında normal doğum konusunda eğitimler verildiğini ve kadın doğum uzmanları ile ebelere bu süreçte önemli görevler düştüğünü belirtiyor.