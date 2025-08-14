Zonguldak’ta Anne Tutuklandı, Bebek Koruma Altında

BEBEĞİNE DARBE YAPAN ANNE TUTUKLANDI

Zonguldak’ta, 30 günlük bebeğini darbeden anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyazıt’ta yaşanan olayda, vücudunda kırıklar olan bebek tedavisi sonrasında koruma altına alındı. Olayın detaylarına göre, G.S. isimli kadın, doğumunu yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdi. Henüz kundakta olan bebek, sık ağlama şikayetleriyle hastaneye götürüldü. Hastane muayenesinde, bebeğin vücudunda kırıkların bulunduğu belirlendi.

DARBELERİN BELİRLENMESİYLE POLİSE HABER VERİLDİ

Kırıkların darbe sonucu oluştuğunun ortaya çıkması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızlıca harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.S.’yi gözaltına aldı. 10 Ağustos’ta Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen G.S., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, bebeği koruma altına aldı.

EVE YAPILAN ARAMADA BULUNTULAR

Polis ekipleri, G.S.’nin evinde gerçekleştirdikleri arama esnasında bebeğin kanlı zıbını ile birlikte kurusıkı bir tabanca ele geçirdi. Bu olay, toplumda büyük bir üzüntü ve endişe yarattı.