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Zonguldak’ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak’ta gerçekleştirilen polis denetimleri sırasında bir araç durduruldu ve bu araçta uyuşturucu madde bulundu. Durdurulan araçta 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

ARACINDA 750 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurdu ve araçta yapılan detaylı aramalarda 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ü. ve Z.S.K., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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