Zonguldak’ta Atatürk’ü Anma Etkinliği Yapıldı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSUNUN ZONGULDAK ZİYARETİNE ÖZEL ETKİNLİKLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 94. yılı etkinlikleriyle kutlandı. Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, yapmış olduğu konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretinin kentin gelişimine verdiği önem” konusuna değindi.

TEMSİLİ TÖREN VE DENİZDEN GETİRİLEN TÜRK BAYRAĞI

Etkinlikler, Atatürk’ün ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili tören ile devam etti. Törende, askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile protokol üyelerine teslim edildi. Bunun ardından, Hacıbektaşoğlu ve kendisine eşlik eden heyet, denize çelenk bıraktı. Kutlamalara CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.