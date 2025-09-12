Zonguldak’ta Balık Yok, Beklentiler Düşük

ZONGULDAK’TA BALIK AVI VERİMLİ GEÇMİYOR

Açık Denizlerde Yaşanan Sorunlar

Zonguldak’ta 1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar Karadeniz’e açıldı. Ancak, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, “Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak’ta kesilen herhangi bir nakil menşe belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor” diyerek bölgede avın verimli geçmediğine dikkat çekti. Geçen 12 günde kayda değer balık yakalanamaması, balıkçıları tedirgin ediyor.

Balık Alımında Dışa Bağımlılık

Aksu, Zonguldak’ta avlanan balıkların Marmara ve İstanbul Boğazı’ndan geldiğini belirtiyor. “2025-2026 balıkçılık sezonumuz tüm balıkçılara hayırlı olsun. Sezon öncesi gerekli denetimler yapıldı, limanlarımız balık giriş ve çıkışlarına hazır ama bölgemizde şu anda balıkçılık faaliyeti yok” diyor. Aksu, palamut balığına dikkat çekerek, “Geçen sene boldu, bu sene olmayacak gibi duruyor. Hamsiden de bir beklentimiz var ama o da ekim-kasım aylarında başlamakta” açıklamasında bulunuyor.

Gelecek Umutları ve Pahalılık

Balık fiyatlarının yükselmesi, arzın düşüklüğünden kaynaklanıyor. Aksu, “Geçen sene halkımız ucuz balık yedi ama bu sene aynı durumu beklemiyoruz” şeklinde ifade ediyor. Zonguldak’ta ve genel olarak Karadeniz’de verimli bir av yok. Özellikle, Sinop’ta bir torik yakalandığını belirten Aksu, “Gırgır tekneleri şu anda Karadeniz’e açılmadı. Herkes bağlı olduğu limanlarda avcılık yapmaya çalışıyor ama verimli balık yok” diyor.

Hamsi Umudu

Ekim ve kasım aylarında hamsinin bol olacağını düşündüklerini söyleyen Aksu, “Ekim ve kasım aylarında denizde hamsi bol olacak, görüntü bu. Bu dönemlerde hamsi tezgahlara çok ucuz yansıyacak” şeklinde konuşuyor. Aksu ayrıca, balıkçılarının ağ atarak avcılık yapmaya çalıştığını ama “boş döndüklerini” ekliyor. İklim değişikliği ve deniz sıcaklıklarının balık popülasyonunu azalttığını ifade eden Aksu, bu durumu endişeyle izlediklerini belirtiyor.